الضفة.. تساقط شظايا صواريخ بعد قصف إيراني على إسرائيل

شهدت عدة مناطق فلسطينية تساقط شظايا صاروخية، أمس، مع سماع أصوات صفارات الإنذار وانفجارات، بعد قصف صاروخي إيراني على إسرائيل.وقال شهود عيان إن شظايا كبيرة سقطت في جبال مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية دون أن تسفر عن أضرار.

وأضافوا أن صاروخاً غير مكتمل سقط في أرض زراعية دون أن يتسبب في خسائر.من جهتها، قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن «أعمدة الدخان تصاعدت عقب سقوط صاروخ على بلدة أبو غوش غرب القدس» دون إيراد مزيد من التفاصيل.

كما نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمركبات قالوا إنها تضررت بسبب شظايا اعتراض صواريخ.ووفق شهود عيان، سمعت في أنحاء متفرقة من الضفة أصوات انفجارات ضخمة بعد إطلاق رشقة صواريخ من إيران ودوي صافرات الإنذار في إسرائيل.