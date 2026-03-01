سقوط شظايا صواريخ اعتراض إسرائيلية في الضفة الغربية

سُمع دوي انفجارات قوية في أنحاء الضفة الغربية، أمس، وسط سقوط شظايا صواريخ اعتراض إسرائيلية في عدة قرى وبلدات فلسطينية، في خضم هجمات إسرائيلية وأمريكية على إيران التي ترد بقصف أهداف في إسرائيل والمنطقة.

وقالت مصادر فلسطينية محلية إن شظايا صاروخ يُعتقد أنه اعتراضي إسرائيلي سقطت في منطقة مفتوحة بمدينة طوباس شمال الضفة، دون تسجيل إصابات.

وفي قرية رابا شرق جنين، سقط صاروخ في باحة منزل دون وقوع إصابات بين السكان.

وأبلغ شهود عيان عن سماع دوي انفجارات ضخمة، أمس، في مناطق متعددة بالضفة الغربية مصحوبة في بعض الأحيان بصفارات إنذار إسرائيلية في مناطق مجاورة، وفق تقارير إعلامية إسرائيلية وفلسطينية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية تعطيل الدوام المدرسي الحضوري في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال اليوم الأحد، وتحويله إلى تعليم إلكتروني عن بعد، في ظل التوترات الأمنية. كما أصدر المجلس الأعلى للدفاع المدني الفلسطيني بياناً يدعو الفلسطينيين إلى الالتزام بإرشادات السلامة، محذراً من التجمهر في الشوارع العامة أو على أسطح المنازل لمراقبة الأجسام الطائرة، معتبراً ذلك «خطراً حقيقياً واستهتاراً مبالغاً فيه».

وحث البيان على عدم الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها، وإبلاغ الدفاع المدني فوراً في حال نشوب حريق أو أضرار، مع تحديد الموقع بدقة. في هذه الأثناء أغلقت القوات الإسرائيلية عدة حواجز عسكرية وبوابات حديدية في محيط محافظة رام الله ومناطق شمال وشرق المدينة، مما منع المرور عبرها، وفق شهادات مواطنين فلسطينيين. كما أفادت محافظة القدس بأن القوات الإسرائيلية «أغلقت» المسجد الأقصى في القدس أمام المصلين، «وطردتهم خارج البلدة القديمة»، مع نشر صور تظهر الساحات فارغة من المصلين.