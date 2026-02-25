جامعة الدول العربية تدين إحراق مستوطنين إسرائيليين لمسجد في الضفة الغربية

أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، قيام مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بإحراق مسجد أبو بكر الصديق في قرية تل جنوب نابلس، مؤكدة أن الجريمة تمثل اعتداء متعمدا على دور العبادة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الدين وحماية المقدسات.

وذكرت الجامعة في بيان اليوم ، أن استهداف المستوطنين الإسرائيليين للمقدسات تصعيد خطير يقوض جهود السلام ويغذي العنف، محملة المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية القانونية والأخلاقية، ومطالبة باتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الاعتداءات المتكررة وضمان حماية دور العبادة ومحاسبة المسؤولين عنها.