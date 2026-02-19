نتانياهو: لا إعادة إعمار لغزة قبل نزع السلاح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس إنه لن يكون هناك إعادة إعمار لقطاع غزة قبل نزع السلاح منه، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" برئاسة دونالد ترامب في واشنطن.

وصرّح نتانياهو خلال خطاب متلفز في حفل عسكري "لقد اتفقنا مع حليفنا الولايات المتحدة على أنه لن يكون هناك إعادة إعمار قبل نزع سلاح غزة".

ويعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس في واشنطن الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، الهيئة التي شكلها لتعنى بالأساس بإعادة إعمار قطاع غزة، غير أن طموحاتها توسعت لتشمل حل النزاعات في العالم.

وتشارك في الاجتماع 47 دولة بالإجمال بعضها أعضاء في المجلس، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي بصفة "مراقب"، وسيتم بحث إعادة الإعمار وتأمين الاستقرار في القطاع الفلسطيني.ويعقد الاجتماع الافتتاحي اعتبارا من الساعة 9,00 (14,00 ت غ) في "معهد دونالد ترامب للسلام"، "معهد الولايات المتحدة للسلام" سابقا قبل أن تعيد إدارة ترامب تسميته.

وسيلقي ترامب كلمة وكذلك وزير الخارجية ماركو روبيو ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وأفاد البيت الأبيض أنه سيتم الإعلان خلال الاجتماع عن تعهدات مالية بقيمة خمسة مليارات دولار لقطاع غزة، إضافة إلى إرسال "آلاف" العسكريين في إطار قوة دولية لتحقيق لاستقرار في غزة.