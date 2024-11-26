الغارات والأمطار تعمّق مأساة النازحين في غزة

لقي 7 فلسطينيين حتفهم وأصيب العشرات، أمس، إثر قصف إسرائيلي لمناطق في قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مصادر طبية قولها، إن 5 فلسطينيين قتلوا، وأصيب آخرون، جراء استهداف إسرائيل تجمّعاً للفلسطينيين في منطقة جباليا النزلة شمالي القطاع. وأضافت المصادر: كما قتل فلسطينيان وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على فلسطينيين أمام بوابة المستشفى الإندونيسي شمال القطاع، كما قصفت مدفعية إسرائيل نازحين في حي المنشية ومحيط مراكز الإيواء في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، ومنطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمالاً.

وقُتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، بعد قصف إسرائيلي لمنزل في رفح جنوبي قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مصادر طبية في القطاع قولها، إن 4 فلسطينيين قتلوا وأصيب عدد آخر، في قصف للطيران الإسرائيلي لمنزل في منطقة مصبح شمال مدينة رفح.

كما نقلت الوكالة عن مسعفين من الهلال الأحمر، إنه قد تم نقل 5 جرحى إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد قصف مدفعي إسرائيلي على منازل المواطنين شمال المخيم.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، عن قتل أحمد عبدالحليم أبو حسين، المسؤول عن إطلاق الصواريخ في كتيبة غرب جباليا التابعة لحركة حماس. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن أبو حسين كان مسؤولاً عن إطلاق عدة صواريخ وقذائف مدفعية على الإسرائيليين وجنود قوات الدفاع العاملين فى قطاع غزة.

معاناة

في الأثناء، غمرت مياه الأمطار الغزيرة خيام النازحين الفلسطينيين في مختلف أنحاء قطاع غزة، أمس، إذ هطلت أمطار غزيرة طوال الليل، ما أغرق خياماً مصنوعة من البلاستيك والقماش يستخدمها النازحون في بعض المناطق.

ووضع بعض النازحين دلاء على الأرض للحيلولة دون تسرب المياه كما حفروا حفراً في الأرض لتصريف المياه بعيداً عن خيامهم. واهترأ العديد من الخيام المستخدمة منذ اندلاع الحرب ولم تعد توفر الحماية، لكن سعر الخيام الجديدة والأغطية البلاستيكية ارتفع إلى ما يتجاوز قدرات الأسر النازحة.

وقالت دائرة الإعلام في غزة، إن نحو 10 آلاف خيمة إما جرفتها المياه أو تضررت بسبب العاصفة الشتوية، مناشدة المجتمع الدولي تقديم المساعدة لتوفير الخيام للأسر النازحة لحمايتها من فيضانات الأمطار.

تلف واهتراء

وأضافت في بيان: وفقاً لفرق التقييم الميداني فإن 81 % من خيام النازحين أصبحت غير صالحة للاستخدام، وذلك بعد تلف واهتراء 110.000 خيمة من أصل 135.000 خيمة بحاجة إلى تغيير واستبدال فوري عاجل نتيجة اهتراء هذه الخيام تماماً.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، إن آلاف النازحين تأثروا بالفيضانات الموسمية، مطالباً الجهات المانحة بتوفير خيام وأماكن معيشة جديدة لحمايتهم. وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في منشور على موقع إكس، إن بداية أمطار الشتاء تعني المزيد من المعاناة.

وذكرت الوكالة في بيانها: نحو نصف مليون شخص معرضون للخطر في المناطق المعرضة للفيضانات.. والوضع سيزداد سوءاً مع كل قطرة مطر وكل قنبلة وكل ضربة.