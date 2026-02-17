إدانات عربية وأوروبية لاستيلاء إسرائيل على أراضٍ بالضفة الغربية

صدرت إدانات فلسطينية وعربية وأوروبية لما وصفته بعض المنظمات الحقوقية بأنه استيلاء ضخم على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من شأنه تسريع عملية ضمها، بعد بدء إسرائيل عملية تسجيل الأراضي وتسوية ملكيتها في أول خطوة من نوعها منذ عام 1967. جاءت هذه الخطوة بعد أسبوع من إقرار إجراءات تسهل شراء اليهود للأراضي في الضفة، وتلغي قانوناً قديماً يحظر عليهم ذلك.

ودافعت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على «إكس» عن الإجراءات التي أُقرت الأحد، مشددة على أنها تهدف إلى «تنظيم إجراءات تسجيل العقارات» و«حل النزاعات القانونية». ونددت السلطة الفلسطينية ومصر وقطر والأردن باعتماد حكومة إسرائيل تلك الإجراءات التي ترمي إلى تعميق سيطرتها على الضفة الغربية.

وأدانت الحكومة المصرية هذه الخطوة التي «تمثل تصعيداً خطيراً يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية»، و«انتهاكاً صارخاً» للمعاهدات الدولية.

أما وزارة الخارجية القطرية فشجبت القرار وعَدّته «امتداداً لمخططات إسرائيل غير القانونية لسلب حقوق الشعب الفلسطيني». وأكدت وزارة الخارجية الأردنية «رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأي قرارات ومحاولات إسرائيلية لفرض السيادة والقوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي».

وفي أوروبا، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى التراجع عن إجراءاتها الجديدة.