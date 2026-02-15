الجيش الإسرائيلي يقتل 11 فلسطينياً في 24 ساعة

قتل الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينياً وأصاب تسعة آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية ، حسب ما أعلنت عنه الصحة في غزة اليوم الأحد.

وقالت صحة غزة ، في بيان صحفي اليوم ، :"لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة".

وأضافت الصحة أن إجمالي عدد القتلى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 601 شخص، إلى جانب 1607 إصابات، فضلا عن تسجيل 726 حالة انتشال لجثامين من مناطق متفرقة في القطاع خلال الفترة نفسها.

ووفق البيانات التراكمية الصادرة عن الوزارة، ارتفع عدد القتلى منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و61 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين 171 ألفا و715.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قتل فلسطينيين اثنين شمالي القطاع لاقترابهما من قواته وتشكيلهما خطرا عليها.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار تتبادل إسرائيل وحركة "حماس" الاتهامات بشأن خرق بنوده، في وقت تتواصل فيه حوادث القصف وإطلاق النار وعمليات التوغل في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بحسب مصادر فلسطينية.

وتقول إسرائيل إنها ترد على تهديدات أمنية وتستهدف مسلحين وبنية تحتية عسكرية، بينما تؤكد السلطات في غزة أن العمليات الإسرائيلية توقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.