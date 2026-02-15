الجيش الإسرائيلي يواصل قصف وتدمير المباني السكنية في غزة

واصلت إسرائيل، أمس، غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على قطاع غزة. وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على مدن غزة وخان يونس ورفح، كما نسفت مباني سكنية شرقي خان يونس. وأفادت مصادر طبية بوجود جرحى بإصابات خطيرة، بينهم نساء وأطفال.

إلى ذلك، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رفع «جميع المعوقات» التي تفرضها إسرائيل أمام تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك في خطاب ألقاه نيابة عنه رئيس وزرائه محمد مصطفى في افتتاح القمة السنوية للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

واتهم الرئيس الفلسطيني إسرائيل بأنها «ما زالت تنتهك» اتفاق وقف إطلاق النار، وأنها «قتلت منذ وقف إطلاق النار حتى اليوم أكثر من 500 فلسطيني (في قطاع غزة)، ما يهدّد استدامة وقف إطلاق النار ويقوّض تنفيذ مرحلته الثانية».