إسرائيل تقطع الاتصالات عن غزة وتعزلها عن العالم

قال سكان إن الجيش الإسرائيلي قطع خطوط الاتصالات بشكل متعمد عن قطاع غزة بهدف شل عمل القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الطبي والإنساني، مما يعمق الكارثة الإنسانية بحق المدنيين العزل.

وأعلنت هيئة الاتصالات الفلسطينية، انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة بالكامل، بعد استهداف المسار الرئيسي الأخير للفايبر في غزة.

وحذرت هيئة الاتصالات، من عزلة رقمية في قطاع غزة، وفصل القطاع بالكامل عن العالم الخارجي، نتيجة استهداف ممنهج للبنية التحتية للاتصالات.

وقد أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أنها فقدت التواصل مع زملائها بقطاع غزة بسبب انقطاع وسائل الاتصال الناجم عن استهداف إسرائيلي.

إلى ذلك، قالت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، إن 96 فلسطينياً قتلوا منذ فجر أمس بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة، أغلبيتهم من منتظري المساعدات.

وقُتل 26 فلسطينياً، وأُصيب أكثر من 200 أمس، برصاص القوات الإسرائيلية قرب مركز المساعدات في محيط حاجز «نتساريم» وسط قطاع غزة.

أما في جنوب قطاع غزة، فقال مصدر طبي في مستشفى ناصر، إن 23 فلسطينياً سقطوا بقصف نفذه الجيش الإسرائيلي على مدينة خان يونس منذ فجر أمس.

وقتل 12 فلسطينياً وأصيب آخرون من المجوعين قرب مركز لتوزيع مساعدات إنسانية بمدينة رفح، وفق مصدر طبي وشهود عيان.

وفي شمال القطاع، قال مصدر طبي في مستشفى الشفاء، إن 14 قتلوا بنيران الجيش، أثناء انتظارهم مساعدات شمال غرب مدينة غزة.