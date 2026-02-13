ضحايا غزة 72 ألفاً والمصابون 171.700 وتضرر 90 % من المدارس

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 72.049 فلسطينياً، فيما بلغ عدد الإصابات 171.691. بينما قتل 591 فلسطينياً، وأصيب 1578 منذ وقف إطلاق النار في الـ10 من أكتوبر الماضي.

في وقت أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، أمس، تضرر 90 في المئة من المباني المدرسية في غزة جراء الحرب الإسرائيلية.

ونقلت وكالة «وفا» الفلسطينية عن مصادر طبية، أمس، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 4 حالات لضحايا بنيران إسرائيل، و5 إصابات، بينما لا يزال عدد من الضحايا عالقين تحت الركام وفي الشوارع، وسط صعوبة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

بدورها، ذكرت صحة غزة أن إسرائيل قتلت 591 فلسطينياً، وأصابت 1578 منذ وقف إطلاق النار في الـ10 من أكتوبر الماضي.

إلى ذلك، زارت رئيسة مجلس النواب الألماني لفترة وجيزة الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من قطاع غزة، أمس، بحسب ما أفاد البرلمان.

ورداً على استفسار، قال البرلمان الألماني إن جوليا كلوكنر أمضت «نحو ساعة في الجزء من غزة الذي تسيطر عليه القوات الإسرائيلية»، لتكون بذلك أول مسؤول ألماني يزور غزة منذ أكتوبر 2023.

وتتصاعد المطالب بسرعة نشر قوات الاستقرار في قطاع غزة التزاماً باتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، بالتزامن مع إعلان إندونيسيا بدء تدريب عناصر من جيشها في هذا الصدد.

في الأثناء، أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، أمس، تضرر 90 في المئة من المباني المدرسية في غزة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، مشددة على أنها ستواصل عملها مهما كانت الظروف الآن، مثلما كان عليه الأمر سابقاً.

وذكرت الوكالة الأممية، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، أن مدارسها التي لا تزال قائمة تحولت إلى مراكز إيواء، موضحة أن الأطفال يتلقون الآن التعليم على يد فرقها في مساحات تعلم مؤقتة أو من خلال التعلم الرقمي.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، تواجه «الأونروا» أكبر أزمة إنسانية في تاريخها، إذ تحولت مدارسها ومراكزها الصحية إلى ملاجئ مؤقتة تؤوي مئات الآلاف من النازحين، في ظل الدمار الواسع، وانهيار الخدمات الأساسية.