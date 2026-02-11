الجيش الإسرائيلي يقتل 8 فلسطينيين في الـ 24 الماضية

قتل الجيش الإسرائيلي ثمانية فلسطينيين وأصاب 20 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية ، حسب ما أعلنت عنه الصحة في غزة اليوم الأربعاء.

وقالت الصحة ، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن من بين القتلى ثلاثة أشخاص جرى انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

وأضافت الصحة أن إجمالي عدد القتلى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 591 شخصا، إلى جانب 1578 إصابة، فضلا عن تسجيل 720 حالة انتشال لجثامين من مناطق متفرقة في القطاع خلال الفترة نفسها.

ووفق البيانات التراكمية الصادرة عن الوزارة، ارتفع عدد القتلى منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و45 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 171 ألفا و686.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار تتبادل إسرائيل وحركة "حماس" الاتهامات بشأن خرق بنوده، في وقت تتواصل فيه حوادث القصف وإطلاق النار وعمليات التوغل في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بحسب مصادر فلسطينية.

وتقول إسرائيل إنها ترد على تهديدات أمنية وتستهدف مسلحين وبنية تحتية عسكرية، بينما تؤكد السلطات في غزة أن العمليات الإسرائيلية توقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.