نتنياهو يلتقي مع روبيو اليوم قبل توجهه إلى البيت الأبيض

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو سيلتقي صباح اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وسيتم عقد الاجتماع قبل ساعتين من توجه نتنياهو إلى البيت الأبيض للقاء ترامب، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء.

وذكر البيت الأبيض أن اجتماع نتنياهو-ترامب سيكون مغلقا أمام الصحفيين.

وتأتي زيارة نتنياهو إلى واشنطن في ظل توتر بشأن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، وبالتزامن مع مفاوضات أمريكية- إيرانية حول الملف النووي.

ومن المتوقع أن تتركز محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القضايا الأمنية والإقليمية، وفي مقدمتها إيران والتطورات في الأراضي الفلسطينية.