مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

أكد مسؤول في البيت الأبيض، مساء الاثنين، معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة.

وقال المسؤول: "إن استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل، ويتماشى مع هدف هذه الإدارة المتمثل في تحقيق السلام في المنطقة".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد دعا الرئيس ترامب، إلى "إعادة التأكيد على وقف التهجير والضم"، غداة إعلان إسرائيل قرارات جديدة تهدف إلى "تعميق الضمّ في الضفة الغربية المحتلة".

وقال عباس إنه يدعو الرئيس الأمريكي إلى "إعادة التأكيد على وقف التهجير والضم وهي التعهدات التي التزمت بها الإدارة الأمريكية في سبتمبر الماضي خلال بحث خطة الرئيس ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية في نيويورك".

يأتي الإعلان عن الإجراءات الإسرائيلية قبل أيام من زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي ترامب الذي سبق له أن عارض علناً ضم إسرائيل للضفة الغربية.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أدان عباس والملك عبدالله "بشدة قرارات كابينت الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة التي تهدف إلى تعميق الضمّ في الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، والمسّ بمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف".

وأكد الطرفان أن هذه الإجراءات "تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وتكريس الاحتلال عبر محاولات شرعنة الاستيطان ونهب الأراضي في مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف".

وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد وافق الأحد، على حزمة إجراءات تهدف إلى تعميق السيطرة على الضفة الغربية، تمهيداً لمزيد من "التوسع الاستيطاني" في الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان: "وافق المجلس الوزاري الأمني اليوم على سلسلة من القرارات... التي تُغيّر بشكل جذري الواقع القانوني والمدني