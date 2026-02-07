تصعيد إسرائيلي واسع في غزة بنسف المباني



شهد قطاع غزة، أمس، موجة جديدة من التصعيد العسكري الإسرائيلي شملت عمليات نسف ممنهجة للمربعات السكنية واستهدافاً مباشراً للفلسطينيين، ما أدى إلى دمار واسع.

وأفادت مصادر محلية بمقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقتي جباليا البلد وبيت لاهيا شمال القطاع. وفي وسط القطاع أصيبت سيدة برصاص الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح.



ونفذ الجيش الإسرائيلي أكبر عمليات تدمير واسعة النطاق، تمثلت في نسف مبانٍ سكنية في مناطق التمركز شمال شرق مدينة غزة، مع استهداف منشآت إضافية في مناطق متفرقة من الشمال، ما تسبب في انفجارات هزت المنطقة.

كما استهدفت عمليات النسف المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة خان يونس، تزامناً مع تحركات عسكرية مكثفة وقصف مدفعي عنيف طال الأحياء الشرقية والجنوبية.

على الصعيد الميداني، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء طارئة لسكان في حي الزيتون بمدينة غزة، تمهيداً لقصف أحد المباني.

وأطلق طيران الجيش المروحي النار على مدينة رفح جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية، كما أطلق نيران أسلحته الرشاشة صوب المناطق الشمالية والشرقية من قطاع غزة.