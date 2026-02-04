إسرائيل تلغي تنسيق سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح

ألغت السلطات الاسرائيلية اليوم الأربعاء تنسيق سفر الدفعة الثالثة من الجرحى والمرضى عبر معبر رفح البري، حسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وقال رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إنهم أُبلغوا بإلغاء تنسيق سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح البري لهذا اليوم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد عسكري للجيش الاسرائيلي على قطاع غزة بدعوى انتهاك حماس لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقُتل 9 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي شنه الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية، أن5 مواطنين بينهم طفلة قتلوا وأصيب آخرون جراء قصف مدفعية الجيش الإسرائيلي خيام المواطنين في حييّ الزيتون والتفاح شرق مدينة غزة.

وأضافت المصادر، أن أربعة فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون، إثر قصف مدفعي استهدف خيام النازحين في منطقة قيزان رشوان جنوب مدينة خان يونس.

وأشارت الوكالة إلى أنه منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، قتل 529 فلسطينيا وأصيب أكثر من 1460 آخرين.

وقال محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إن ثلاثة أشخاص قُتلوا في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب خان يونس، بينهم شابان في العشرينات من العمر وطفل يبلغ 12 عاماً، ونُقلوا جثثهم إلى مجمع ناصر الطبي.

وتزامن القصف مع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية في شرق ووسط وجنوب المدينة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن قوة تابعة للواء ألكسندروني (3) تعرضت لإطلاق نار من مسلحين خلال عملية في منطقة "الخط الأصفر" شمال القطاع ليل الثلاثاء-الأربعاء، ما أدى إلى إصابة ضابط احتياط بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى.