إسرائيل تعيد فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر بقيود

أعادت ‌إسرائيل اليوم الاثنين فتح الحدود بين غزة ومصر أمام حركة الأفراد، في خطوة من شأنها أن تسمح ⁠للفلسطينيين بمغادرة القطاع وعودة الراغبين الذين خرجوا منه فرارا من الحرب الإسرائيلية.

وسيكون ⁠فتح معبر رفح محدودا، وتطالب إسرائيل بإجراء فحص أمني للفلسطينيين الداخلين والخارجين. ​ومن المتوقع أن تفرض ​إسرائيل ومصر قيودا على ​عدد المسافرين.

وسيطرت إسرائيل على المعبر ‌الحدودي في ‌مايو 2024، بعد حوالي تسعة أشهر من اندلاع الحرب على غزة. ​

وتوقفت ​الحرب بشكل هش بعد وقف إطلاق نار دخل حيز ‍التنفيذ في أكتوبر بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت إعادة فتح المعبر أحد المتطلبات المهمة ‍ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب الأوسع نطاقا لوقف القتال بين إسرائيل وحركة "حماس".