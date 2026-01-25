ضغوط أمريكية لبدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

بحث المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، مستقبل الوضع في قطاع غزة.

وذكرت مصادر مطلعة أن المبعوثين الأمريكيين حثا نتانياهو على البدء بالمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مسؤول أمريكي إن ويتكوف وكوشنر يسعيان «لتحديد ماهية الخطوات الصحيحة المقبلة، بما يمكننا من الحفاظ على وقف إطلاق النار وتحويله إلى سلام طويل الأمد ودائم». ومن المتوقع أن يأخذ فتح معبر رفح الحدودي في الاتجاهين حيزاً من المناقشات.

وكشفت مصادر مطلعة أن إسرائيل تريد تقييد عدد الفلسطينيين العائدين إلى غزة عبر المعبر لضمان أن يكون عدد الفلسطينيين الخارجين أكبر من ⁠ الداخلين.

وكان من المفترض ‌فتح المعبر خلال المرحلة الأولى ⁠من اتفاق إنهاء الحرب. وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق أنه تم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، والتي تقضي بسحب إسرائيل قوات أخرى من غزة، وأن تتخلى حماس عن إدارة القطاع.