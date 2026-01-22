مقتل 11 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي بغزة

قال مسعفون إن ‌11 فلسطينياً بينهم طفلان وثلاثة صحفيين قتلوا في هجمات متفرقة بغزة أمس، في أحدث موجة عنف خلال وقف إطلاق النار المستمر منذ ثلاثة أشهر بالقطاع، والذي شهد مؤخراً انتهاكات متكررة تهدد الحفاظ عليه.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة 3 صحفيين فلسطينيين كانوا يستقلون سيارة في مهمة لتصوير مخيم للنازحين في وسط غزة.

وفي واقعة أخرى، قال مسعفون إن 3 أشخاص قتلوا بقذيفة دبابة إسرائيلية ⁠وسط غزة، فيما قُتل اثنان آخران في واقعتي إطلاق نار في خان يونس جنوباً، و3 في هجمات أخرى.

وتبادلت إسرائيل و«حماس» مراراً الاتهامات بخرق هدنة أكتوبر بعد الحرب التي دمرت ​غزة على مدى عامين وتسببت في كارثة إنسانية، ولا تزالان على خلاف بشأن الخطوات التالية في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.ومن المقرر أن يرأس ترامب اليوم حفلاً لتدشين مجلس السلام.