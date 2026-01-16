إسرائيل تنفي نقل خط الترسيم الأصفر إلى داخل قطاع غزة

نفى الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة تقريرا يفيد بأنه نقل خط الترسيم الأصفر إلى داخل قطاع غزة، بالتالي وسع المنطقة التي تخضع لسيطرته.

وقال الجيش الإسرائيلي ردا على تقرير هيئة الإذاعة البريطانية(بي.بي.سي) إن القوات لم تعبر الخط وأن موقع العلامات الخرسانية قد تحرك في المتوسط حوالي 300 متر داخل القطاع الفلسطيني.

وقال مسؤول عسكري لوكالة الأنباء الألمانية إن "جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل على تحديد الخط الأصفر بصريا طبقا للظروف على الأرض والتقييم العملياتي الجاري".

وأضاف المسؤول أن القوات واصلت ضمان أن يكون الخط مرئيا للسكان المحليين "من أجل تقليل الاحتكاك ومنع سوء الفهم"، بينما رفض "جميع الادعاءات بأن الخط الأصفر قد تم نقله".

يشار إلى أنه تم إنشاء هذا الخط في أكتوبر بموجب وقف إطلاق النار مع عناصر حركة "حماس" وهو محدد بكتل خرسانية صفراء.

ولا يتم السماح للسكان الفلسطينيين بالعبور بدون تصريح، بينما صدرت تعليمات للقوات الإسرائيلية بعدم عبور الخط.

ووقعت عدة حوادث مميتة على الخط منذ أكتوبر، كان آخرها يوم الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى وفاة عدة أشخاص.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن صور الأقمار الاصطناعية تظهر أن الجيش الإسرائيلي نقل الكتل في إجمالي 16 موقعا.

واتهمت "حماس" إسرائيل بالفعل بتحريك الخط الفاصل بين البلدين.

وتسيطر القوات الإسرائيلية على ما يزيد قليلا على نصف قطاع غزة، الذي تضرر بشدة بسبب الحرب التي بدأت في أكتوبر الأول 2023.