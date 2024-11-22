مقتل العشرات في قصف إسرائيلي لمربع سكني شمال غزة

قتل 66 شخصاً على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب مئة آخرون في قصف إسرائيلي لمربع سكني في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وفق ما أفاد مسؤولون صحيون في قطاع غزة.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على خمسة منازل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما ذكر مدير مستشفى كمال عدوان أن 200 شخص كانوا موجودين في المنطقة التي تعرضت للقصف، ويوجد عدد كبير من القتلى والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بعد، على حد قوله. وأضاف أن المستشفى سيتحول إلى مقابر جماعية في حال عدم التدخل العاجل من المؤسسات الدولية وإدخال المستلزمات الطبية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر طبية من مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة قولها بعدم وجود جراحات تخصصية في المستشفى لمنع القوات الإسرائيلية دخول طواقم طبية جديدة، وأن الطواقم الحالية تقدم الإسعافات الأولية فقط لأغلب الحالات.

وقبل الغارة الإسرائيلية على بيت لاهيا بساعات قتل 22 شخصاً على الأقل، بينهم 10 أطفال، في قصف جوي إسرائيلي طال منزلاً مأهولاً في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، وفقاً لمسؤولي الدفاع المدني في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، أمس، ارتفاع حصيلة الهجوم الإسرائيلي إلى «44 ألفاً و56 قتيلاً، و104 آلاف و268 مصاباً» منذ 7 أكتوبر 2023.