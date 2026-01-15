الفصائل الفلسطينية تتفق على لجنة التكنوقراط لإدارة غزة

أكدت الفصائل الفلسطينية أنها تدعم تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة، بعد إعلان القاهرة التوصل لاتفاق على أسماء 15 عضواً في اللجنة التي نصت عليها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تم الاتفاق عليها العام الماضي.

وقالت الفصائل، في بيان عقب اجتماع عقدته في القاهرة، إنها «تدعم جهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة قطاع غزة، مع توفير المناخ المناسب لتسلم اللجنة بشكل فوري كافة مهام ومسؤوليات القطاع».

كما أعلنت الرئاسة الفلسطينية في بيان «دعمها تشكيل اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في هذه المرحلة الانتقالية».

وشددت الفصائل على مواصلة العمل لتوحيد الرؤى والمواقف الفلسطينية لتجاوز المرحلة الحرجة الحالية، والمضي قدماً نحو وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة مخططات ضم الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني والتجاوزات بحق المقدسات الدينية بمدينة القدس، مع التأكيد على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وقال بيان القاهرة: «إنه بناء على دعوة من جمهورية مصر العربية، وبرعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالاً لجهود الأشقاء الوسطاء في مصر وقطر وتركيا لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومعالجة تداعيات الحرب على غزة، فقد عقد عدد من الفصائل الفلسطينية اجتماعاً في العاصمة المصرية القاهرة لتوحيد الرؤية الوطنية الفلسطينية للدفع ببدء استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة».

كما أكد البيان دعم جهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة غزة، مع توفير المناخ المناسب لتسلم اللجنة بشكل فوري كافة مهام ومسؤوليات قطاع غزة لتسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.

وأشار البيان إلى «دعوة مجلس السلام بالتنسيق مع الوسطاء للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، وفتح المعابر وإدخال المساعدات اللازمة لكافة أنحاء القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وبما يسهم في استعادة الهدوء المستدام وعودة الحياة إلى طبيعتها بالقطاع، وتهيئة الأجواء للمضي قدماً في عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي التوصل لاتفاق على أسماء 15 عضواً في لجنة التكنوقراط التي ستتولى إدارة غزة. وقال في مؤتمر صحافي بالقاهرة: «هناك توافق تم التوصل إليه على أعضاء اللجنة الإدارية».

وقال مصدر مطلع إن المباحثات تركزت حول «ملف لجنة الكفاءات الوطنية المستقلة وآلية عملها وصلاحياتها لتسلم مهمات إدارة القطاع». وأوضح مصدر فلسطيني: «عندما يتفق الجميع سوف يصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتشكيلها».

وبحسب المصدر «اقتُرحت شخصيتان لرئاسة اللجنة، هما علي شعث (وكيل سابق لوزارة التخطيط في السلطة الفلسطينية)، وماجد أبو رمضان (وزير الصحة بالسلطة)، وتواصل معهما الإخوة في مصر»، لكن وزير الخارجية المصري لم يذكر الأسماء المتفق عليها لعضوية اللجنة ولا اسم رئيسها.