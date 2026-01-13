إسرائيل تواصل تدمير قطاع غزة

كشفت صور أقمار صناعية استمرار إسرائيل في تدمير مباني قطاع غزة، متجاهلة اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ أكتوبر. وأوضح تحليل لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نشرته، أمس، لصور أقمار صناعية، أن إسرائيل هدمت 2500 مبنى منذ بدء وقف إطلاق النار.

وبموجب وقف إطلاق النار، تراجعت إسرائيل إلى ما وراء الخط الأصفر، الذي يقسم غزة إلى نصفين تقريباً بطول القطاع، حيث جرت معظم عمليات الهدم بعد الاتفاق داخل المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل، غير أن عشرات المباني دُمرت أيضاً داخل الخط الأصفر.

وتُظهر الصور التي التُقطت بعد الهدنة بوقت قصير تجمعات من المباني السليمة في حي الشجاعية، الذي يمر من خلاله الخط الأصفر، غير أن صوراً للمنطقة نفسها بعد أسابيع تظهر أنها تحولت إلى أنقاض وأرض قاحلة، كما تُظهر الصور أن عشرات المباني دُمرت خارج الخط الأصفر، وعلى مسافات بعيدة.

وكشفت الصور محو أحياء كاملة منذ وقف إطلاق النار. ومن المتوقع أن يتم الأسبوع المقبل إعلان بدء المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب، والإعلان عن تشكيلة مجلس السلام الخاص بإدارة قطاع غزة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تشكيل المجلس لا يزال جارياً، مشيراً إلى أنه سيضم قادة أهم دول العالم.