ترامب عازم على الانتقال إلى المرحلة التالية من خطته لـ«غزة»

التقى نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة السابق للشرق الأوسط، المتوقع أن يشارك في قيادة ما يسمى مجلس دونالد ترامب للسلام من أجل غزة، مسؤولاً كبيراً في السلطة الفلسطينية، أمس، في الوقت الذي يمضي فيه الرئيس الأمريكي قدماً في خطته لمستقبل القطاع.

وقال مسؤول أمريكي ⁠إنه من المتوقع أن يعلن ترامب عن تشكيل المجلس هذا الشهر، وربما في الأسبوع المقبل. ويقدم المجلس على أنه جزء من حكومة انتقالية، ويعد مكوناً رئيسياً في خطة ترامب المرحلية لوقف الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، في حين شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، خلال لقائه ملادينوف، على ضرورة نزع سلاح «حماس» وإخلاء غزة من السلاح بموجب خطة ترامب.

من جهة أخرى، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، أمس، إن بلاده تدعو إسرائيل إلى وقف ⁠مشروع (إي1) الاستيطاني المثير للجدل، وتحذر من أن ⁠المشروع ينذر بزيادة الاضطرابات في الضفة الغربية والمنطقة. وأضاف المتحدث في ​مؤتمر صحفي روتيني ​للحكومة: «لا ​بد من الإشارة إلى أن خطط إقامة ⁠مشروع (إي1) الاستيطاني هي جزء من تكثيف ​شامل لسياسة ​الاستيطان في الضفة الغربية، وهو ما لاحظناه في الآونة الأخيرة».

وتابع: «ينذر هذا المشروع بزيادة الاضطرابات، لأنه سيزيد القيود على تنقلات السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وسيقوض فرص حل الدولتين».