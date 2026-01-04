الإمارات..بصمات انسانية وتنموية خالدة قي اليمن

عطاء لا ينفد، ومساعدات تعجز عن الحصر والوصف حاضرة في ربوع اليمن وفي قلب كل إنسان في كل أزمة تمر بها اليمن كان للإمارات بصمة عطاء، ورصيد لا ينضب في كافة مجال البذل والعطاء. وخلدت أسطورة في أفئدة ووجدان مختلف شرائح وفئات الشعب اليمني، عبر تقديم المساعدات بشتى المجالات بموجب خطط وبرامج إنسانية شاملة ومتكاملة.

ما قدمته من دعم ومساعدات، سيسجله التاريخ في أنصع صفحاته، وهو ما شهد به القاصي والداني، التقدير الذي تحظى به برامج الإمارات الإنسانية بالتعاون مع مختلف منظمات الأمم المتحدة دليل على ريادة الدولة في هذا المجال، حيث لا تدخر أي جهد في توظيف كل الموارد من أجل الدفع بعجلة العمل الإنساني نحو الأمام وجعلها دائمة الاستمرار في التحرك والتقدم.

محطات لا تعد ولا تحصى أنجزتها دولة الإمارات في كافة العمل الإنساني والإنكائي في اليمن وشكلت كل منها ملحمة بطولية في البذل والعطاء دعماً للمحتاجين ، من خلال تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والتعليمية والصحية في اليمن .

المصير المشترك

ما تقوم به دولة الإمارات في اليمن يجسد نهج الخير الراسخ منذ عقود من الزمن، حيث كرست مفهوم المصير البشري المشترك، بإيلاء الأهمية اللازمة لحياة كل إنسان، إذ لم تكتف بما تقدمه بسخاء لليمن من مساعدات إنسانية للتخفيف من وطأة الحرب المفروضة على الشعب اليمني، بل تعدت إلى قيادة حملات مشاريع تنموية في الصحة والتعليم والطاقة والصرف والمياه بلغت حد تأمين مصادر الرزق لشرائح متعددة .

وغني عن القول أن العمل الإنساني الإماراتي في اليمن، يتسم بالشمول، ولا يقتصر فقط على تقديم المساعدات من أغذية وأدوية، وإنما ينصرف أيضاً إلى مساعدة اليمن في إعادة بناء وإعمار ما خلفته الحرب هناك، ضمن رؤية متكاملة تتحرك على مسارات متوازنة تنموية واجتماعية وإنسانية.

وسعت الإمارات خطتها الإنسانية في اليمن وركزت على نحو كبير على دعم مشاريع التعافي وإعادة التأهيل للمنشآت والمؤسسات ودعم قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة .

واقع ملموس

تحولت المساعدات إلى واقع ملموس، في مختلف القطاعات الحيوية، حيث ساهمت الإمارات في بناء المدارس والمستشفيات والبنى التحتية و إقامة حفلات زفاف جماعي في مختلف مدن اليمن، بدعم إماراتي لإدخال الفرحة والبهجة في كل بيت، أو تقديم مساعدات إنسانية وتنموية لدعم المؤسسات واقتصادها من الصحة إلى التعليم، الى التنمية والبناء.

الإمارات ستظل ناصعة في وجدان الشعب اليمني لأن تحركها على الأرض، من خلال المشروعات الإنمائية والمساعدات الإنسانية والإغاثية، يلمسه الجميع ويقدرونه، ولم تكتف بالمساعدات بل قدمت شهداء من اجل نصرة اليمن الشقيق .

إمارات الخير هو وصفٌ ارتبط بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس اتحادها على يد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه الذي عُرف بـ زايد الخير بما أرساه من عقيدة إنسانية خالصة نابعة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والقيم العربية الأصيلة باتت نهجاً إماراتياً راسخاً للإسهام الفاعل في نشر الخير والسلام في مختلف أصقاع المعمورة .

نشر الخير

الإمارات واحة خير وعطاء وستظل يدها ممدودة لمؤازرة الإنسان من دون تمييز وستواصل العمل لنشر الخير والأمل والسلام والعمل الإنساني الإماراتي أسهم في رفع المعاناة عن المحتاجين وشكل بارقة أمل للمنكوبين والغاية الأساسية والنهائية من تقديم المساعدات الإماراتية هي رسم البسمة والفرحة على وجوه المحتاجين أينما كانوا فهي دائما في خدمة الإنسان .