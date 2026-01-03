زلزال بقوة 6,5 درجات يضرب جنوب المكسيك

قتل شخص الجمعة في مكسيكو بعدما ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات جنوب غرب المكسيك صباحا من دون أن يُحدث "أضرارا كبيرة"، بحسب ما أعلنت الرئيسة كلاوديا شينباوم.

وقعت الهزة الأرضية الساعة 07,58 بالتوقيت المحلي (13,58 بتوقيت غرينتش)، ودفعت سكان العاصمة إلى إخلاء منازلهم، وبعضهم بملابس النوم.

وأُجبرت الرئيسة كلاوديا شينباوم على إخلاء القصر الرئاسي أثناء مؤتمرها الصحافي الصباحي الدوري عندما سُمع دوي صفارات الإنذار من الزلازل.

وعادت مع الصحافيين الذين كانوا حاضرين بعد دقائق.وقالت شينباوم إنه تم تحديد مركز الزلزال على بعد 15 كيلومترا من سان ماركوس في ولاية غيريرو الجنوبية، أي على بعد حوالى 230 كيلومترا عن مكسيكو.

وذكرت شينباوم بأن التقارير الأولية تفيد بعدم وقوع أي أضرار كبيرة في مكسيكو أو غيريرو.وأعلنت السلطات في مدينة مكسيكو مقتل رجل يبلغ 60 عاما نتيجة حادث سقوط أثناء مغادرته منزله.وأفادت رئيسة بلدية مكسيكو كلارا بروغادا بأن 12 شخصا أصيبوا بجروح.

ومركز مكسيكو مبني على أرض موحلة كانت في السابق قاع بحيرة، ما يجعلها عرضة للزلازل بشكل خاص. وتقع تلك الأكثر قوة عادة قبالة ولاية غيريرو على ساحل المحيط الهادئ.

وفي 19 سبتمبر 1985، دمّر زلزال بقوة 8,1 درجات جزءا كبيرا من مكسيكو، ما أسفر عن مقتل حوالى 13 ألف شخص، بحسب أرقام رسمية.