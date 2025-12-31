نتانياهو يهدد طهران بـ«جولة ثانية» و«الموساد» يحرض الشارع

فيما اتسعت رقعة التظاهرات في إيران إلى 10 جامعات على الأقل، دعا جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) المتظاهرين الإيرانيين اليوم إلى تكثيف احتجاجاتهم، مؤكداً أنه معهم «على الأرض»، بينما كشفت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إمكانية شن «جولة ثانية» من الضربات ضد إيران.

وتوجه «الموساد» إلى المتظاهرين الإيرانيين في بيان باللغة الفارسية عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» بالقول: «اخرجوا إلى الشوارع معاً، لقد حان الوقت، نحن معكم». وأضاف البيان الذي بثته إذاعة الجيش باللغة العبرية: «ليس فقط من بعيد أو بالكلام، بل نحن معكم أيضاً على الأرض».

وشهدت إيران، الثلاثاء، تمدداً لحركة الاحتجاج ضد غلاء المعيشة وتدهور الوضع الاقتصادي، مع انضمام طلاب في 10 جامعات على الأقل إلى التظاهرات، فيما دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الشعب إلى إظهار التضامن بدلاً من تنظيم احتجاجات في الوضع الحرج الحالي.

ونقلت وكالة (إرنا) الإيرانية عن بزشكيان، قوله «إننا في وضع يشهد إلى جانب الضغط من الأعداء الأجانب، هناك للأسف أيضاً أعمال احتجاجية». وأضاف إنه «في مثل هذه الأزمة، من الضروري تعزيز التضامن من أجل التغلب على المشكلات القائمة». وبعد وقت قصير من الاحتجاجات، تعهد بزشكيان في رسالة مقتضبة بإجراء إصلاحات اقتصادية، وأعلن استعداده للحوار.

وحذر المدعي العام الإيراني محمد موحدي آزاد، من أن القضاء سيتعامل على نحو حازم مع أي استغلال للاحتجاجات ضد غلاء المعيشة يهدف إلى «زعزعة الأمن»، وقال «من وجهة نظر قضائية (...) يمكن تفهّم التظاهرات السلمية دفاعاً عن سبل العيش».

وفي مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، تحدث نتانياهو عن محاولات إيران لإعادة تأهيل منشآت إنتاج الصواريخ، مشيراً إلى تدمير منشأة فوردو النووية بدعم من ترامب، وداعياً إيران للامتناع عن تخصيب اليورانيوم.

وقال نتانياهو إن «ترامب كان محقاً عندما قال إن منشأة فوردو دمرت»، مضيفاً أن الإيرانيين «يحاولون العمل على مواقع أخرى.. وإعادة تأهيل منشأة إنتاج الصواريخ الباليستية».

وعن احتمال توجيه ضربة لإيران، قال نتانياهو إنه قبل أسبوعين تلقى معلومات بأن إيران تجري اختبارات لإطلاق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، وأضاف: «قلت لهم: إذا تجرأتم على فعل ذلك، فستكون العواقب مدمرة. لذلك آمل ألا ترتكب إيران هذا الخطأ».

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية اليوم أن نتانياهو ناقش مع ترامب، إمكانية شن «جولة ثانية» من الضربات العسكرية ضد إيران. ونقلت عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى ومصدرين أمريكيين مطلعين على تفاصيل اللقاء أن الأخير عرض مخاوف إسرائيل من خطوات إعادة الإعمار التي تقوم بها طهران بعد حرب الأيام الـ12 التي اندلعت في يونيو الماضي، معتبراً أن ضربات إضافية قد تكون ضرورية لمنع طهران من إعادة بناء قدراتها، ولا سيما فيما يتعلق بالبرنامجين النووي والصاروخي.

وأكد مسؤول أمريكي أن ترامب قد يدعم «جولة ثانية» إذا رأت واشنطن أن إيران تتخذ خطوات فعلية لاستعادة برنامجها النووي، لكنه أشار إلى أن الخلاف الأساسي يكمن في تعريف ما يعد «إعادة إحياء» للبرنامج النووي.