ما السر وراء رغبة بابا الفاتيكان في زيارة الجزائر؟

لا يفتأ الحبر الأعظم للكنيسة الكاثوليكية، ليون الرابع عشر، بابا الفاتيكان، يعبّر في كل مناسبة عن رغبته في القيام بزيارة رسمية إلى الجزائر، حيث تُعد هذه الزيارة المرتقبة، في حال تحققها، ويتساءل كثيرون عن سر هذه الرغبة، حيث إن الجزائر بلد غالبيته مسلمون؟.

وقال بابا الفاتيكان: «أنا شخصياً آمل أن أسافر إلى الجزائر، لزيارة الأماكن المرتبطة بحياة القديس أوغسطين، ولأواصل أيضاً الحوار وبناء الجسور بين العالم المسيحي والعالم الإسلامي»، ولا شك أن تركيز بابا الفاتيكان على علاقته بالجزائر كموطن للقديس سانت أوغستين، طرح عدة تساؤلات بشأن برمجة زيارة تاريخية لبابا الفاتيكان إلى الجزائر، وبالضبط مدينة سوق أهراس، مسقط سانت أوغستين، لارتباطه الوثيق بالقديس أوغسطين، وانتمائه للرهبنة الأوغسطينية، وهو ما يجعل زيارة سوق اهراس أو عنابة، حيث توفي أوغسطين، احتمالاً منطقياً.

وغني عن القول إن الزيارة ستشكل حدثاً تاريخياً، بالنظر إلى الرمزية الدينية والثقافية التي تمثلها الجزائر، لا سيما ولايتي سوق أهراس وعنابة، المرتبطتين ارتباطاً وثيقاً بسيرة القديس أوغسطين، أحد أعظم فلاسفة المسيحية الكاثوليكية.

الجزائر كانت في العصور الرومانية مركزاً حيوياً للكنيسة المسيحية الغربية. المدينة التاريخية هيبون، حيث وُلد القديس أوغسطين، كانت تعد واحدة من أروع مراكز الفكر المسيحي، ولا تزال أطلال كنيسته ومكتبته تمثل شاهدًاً على هذه الحقبة العميقة. إلى جانب أوغسطين، احتضنت الجزائر في الماضي عشرات الأساقفة الذين خدموا في الكنيسة المسيحية، وآثار تلك الحقبة ما زالت حاضرة، سواء من الناحية المعمارية أو الثقافية، ما يجعلها مؤهلة اليوم لتكون جزءاً من الحراك الديني العالمي.

تقع ‏كنيسة القديس سانت أوغسطين.. على هضبة بوخضرة المطلّة على ميناء مدينة عنابة، واستغرق بناء الكنيسة عشرين عاماً، حيث بدأت الأشغال في 1880، وانتهت عام 1900.. عشرون عاماً وضع فيها المهندسون المعماريون عصارة خبراتهم الهندسية، لتعبّر الكنيسة في النهاية عن انسجام منقطع النظير بين الهندسة المغاربية والهندسة البيزنطية، ما جعلها تحفة فنّية، تغرق في تفاصيل الإبداع المعماري، الذي اختيرت مكوّناته بعناية فائقة. واعتمد إنجاز المشروع أساساً على موارد جزائرية من رخام أبيض ومرمر أحمر، وحتى الخشب.