البرهان يشرِع لحرب بلا نهاية في السودان



في موقف متشدد يبقي على الحرب مشتعلة، دعا قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان السودانيين إلى حمل السلاح ليشرع لحرب بلا نهاية، في وقت تتحرك الآلة الدبلوماسية بشكل مكثف لوقف إطلاق النار في السودان.

دعوة قائد الجيش حمل السلاح خطيرة وتأتي في وقت تسربت فيه معلومات عن خطة أمريكية لإعادة تطهير الجيش من «الإخوان»، ويبدو أنها محاولة لإيجاد حبل إنقاذ يسهم في تحقيق هدف رئيسي لهذه العناصر ألا وهو إطالة أمد الحرب وتحويلها إلى صراع عرقي يصعب خلاله الحديث عن عملية سياسية تقود إلى إقصائهم من المشهد بشكل كامل، ما يعكس ارتهان الجيش لخيارات التنظيمات المتشددة وعلى رأسها «الإخوان».

ويؤكد المحللون أن التوسع في تسليح السودانيين محاولة بائسة لتبديد أي أفق للسلام حيث يعمل الجيش لتحويل السودان إلى مشروع حرب أهلية ومحاولة تقسيمه بعدما ساهم سابقاً في تقسيم السودان إلى شطرين.

تصريحات البرهان نابعة من تمسكه بالسلطة ومن سعيه لإرضاء «الإخوان»، ولا شك في أن دعوات الحصول على السلاح في هذا التوقيت ممنهجة وتشترك فيها أجهزة مخترقة من التنظيم المتطرف، حيث إن هدفها وضع العراقيل أمام أي سلطة مستقبلية، وليس سراً أن الموالين القدامى للبشير يرون في البرهان أفضل أداة تعيدهم إلى السلطة.

ويؤكد محللون أن وقف الحرب يشكل تهديداً قانونياً مباشراً لجماعة «الإخوان» التي تُتهم بجرائم خطيرة ومن المؤكد أن وقفها سيحرك ملف محاكمة كل من وقف وراء اندلاعها الذي تسببت في خسائر كارثية. حيث إن توعد البرهان بالتصعيد يعكس تجاهله كافة الدعوات لإنهاء الصراع الذي أعاد البلد سنوات إلى الوراء ودفع بالملايين من السودانيين إلى المجاعة.