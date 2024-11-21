مقتل 20 جندياً بهجمات في باكستان



قتل عشرون جندياً خلال 24 ساعة في شمال غرب باكستان، على الحدود مع أفغانستان، في هجومين تبنتهما جماعات باكستانية متشددة.وفجر انتحاري مشتبه به سيارة مفخخة قرب حاجز تابع للجيش «بالقرب من بانو في إقليم خيبر بختونخوا»، على ما ذكر ضابط في الاستخبارات فضل عدم الكشف عن هويته لـ «وكالة فرانس برس».



وتحدث مورسيلين خان، وهو ضابط في الشرطة المحلية، عن «تبادل إطلاق النار بعد ذلك». وغداة الهجوم، أعلن الجيش في بيان أمس مقتل «عشرة جنود واثنين من حرس الحدود».



وأكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري «تصميمه على مكافحة الإرهاب».

وأدان وزير الداخلية محسن نقفي، من جانبه، الهجوم بينما يشهد شمال غرب البلاد تصاعداً في أعمال العنف، ولا سيما الهجمات التي تشنها حركة طالبان باكستان.



وفي إقليم خيبر بختونخوا نفسه، «هاجم مسلحون نقطة تفتيش لحرس الحدود في منطقة تيراه»، بحسب ضابط في الاستخبارات فضل عدم الكشف عن هويته.



وأشار الضابط إلى أن «تبادل إطلاق النار بين الطرفين استمر ساعات عدة»، مؤكداً مقتل «ثمانية جنود» و«تسعة مهاجمين وإصابة سبعة آخرين».