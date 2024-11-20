نتنياهو يعلن عن مكافأة 5 ملايين دولار مقابل عودة كل رهينة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء أن إسرائيل لم تتخل عن مسعى العثور على 101 رهينة يُعتقد أنهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة وعرض مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل إعادة أي منهم، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وقال نتنياهو في فيديو تم تصويره داخل قطاع غزة "أي شخص يعيد إلينا رهينة سنوفر له ولأسرته طريقة آمنة للخروج (من غزة). وسنقدم أيضاً مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار عن كل رهينة". وتابع "سنلطخ رأس كل من يجرؤ على إيذاء رهائننا بالدماء. سوف نتعقبكم ونقبض عليكم".

وتحدث نتنياهو، مرتدياً خوذة وسترة واقية من الرصاص، في معبر نتساريم. وأكد "كل من يجرؤ على إلحاق الأذى برهائننا يعتبر ميتاً -- سنلاحقك وسنلحق بك".

وبصحبة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أكد نتنياهو أن أحد أهداف حرب إسرائيل ما زال أن "لا تحكم (حماس) غزة". وأضاف "نحن نبذل جهوداً أيضاً لتحديد مكان الرهائن وإعادتهم إلى ديارهم. لن نستسلم. سنستمر حتى نجدهم جميعاً، أحياء أو أمواتاً".

وقال إن "حماس" لن تحكم القطاع بعد انتهاء الحرب وإن إسرائيل دمرت القدرات العسكرية للحركة.

وتابعت "في الفترة ما بين 8 و16 نوفمبر (تشرين الثاني)، تم رفض أربع بعثات لمنظمة الصحة العالمية كنا نحاول إيصالها"، مشددة على أن المستشفى لديه لوازم طبية "بالكاد تكفي لأسبوعين في أفضل السيناريوهات".