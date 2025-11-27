ضحايا ونزوح واسع إثر فيضانات تايلاند وماليزيا وإندونيسيا

نزح عشرات آلاف الأشخاص في تايلاند وماليزيا المجاورة وإندونيسيا، إثر فيضانات واسعة النطاق غمرت الشوارع والمنازل، وأودت بحياة 34 شخصاً على الأقل، وفق حصيلة جديدة. وأعلنت الحكومة التايلاندية حالة الطوارئ في مقاطعة سونغكلا.

حيث ضربت الأمطار الغزيرة المنطقة الجنوبية منذ أواخر الأسبوع الماضي. وأظهرت صورة لوكالة الصحافة الفرنسية، مياه فيضانات بنية داكنة تغمر الشوارع والطوابق الأرضية لمبانٍ سكنية في هات ياي، المركز السياحي لمقاطعة سونغكلا. وصرح متحدث باسم الحكومة التايلاندية للصحفيين، بأن 33 شخصاً لقوا حتفهم في سبع مقاطعات غرقاً وصعقاً بالكهرباء.

وامتدت الفيضانات العارمة إلى سبع مقاطعات جنوبية يقطنها الملايين، وفق إدارة الوقاية من الكوارث، واستخدم عناصر الإنقاذ القوارب والدراجات المائية والشاحنات العسكرية لإجلاء سكان تحاصرهم المياه.

وأعلن الجيش نشر حاملة طائرات وإرسال طائرات هليكوبتر لنقل المرضى جواً إلى المستشفيات القريبة.وتم إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من منازلهم في سونغكلا منذ الأسبوع الماضي، بحسب قسم العلاقات العامة في هذه المقاطعة، وتم تحويل حرم الجامعات إلى مراكز للنازحين. وأعلنت إدارة سونغكلا الإقليمية، أمس، عن إنشاء مراكز غذائية قادرة على توزيع ما يصل إلى 20 ألف صندوق غذائي يومياً على ضحايا الفيضانات.

وبحسب الأستاذ الجامعي وخبير التغير المناخي سيري سوبراتيد، فإن الأمر قد يستغرق أسابيع حتى تنحسر مياه الفيضانات من مقاطعة هات ياي الأكثر تضرراً والواقعة على الحدود مع ماليزيا.

وفي الكثير من الأماكن لا يتسنى لفرق الطوارئ التحرك إلا بالقوارب، وأمرت الحكومة بنشر مروحيات لإسقاط إمدادات الغذاء والإغاثة للأسر العالقة في منازلها بالمناطق المغمورة بالمياه بشكل كبير، وبدأت تنفد الإمدادات بالفعل في الكثير من الأماكن.

وفي ماليزيا المجاورة، اجتاحت الفيضانات الناجمة عن أيام من الأمطار الغزيرة ثماني ولايات، مع توقع خبراء الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار في المنطقة خلال الأيام المقبلة.

وتم إجلاء أكثر من 27 ألف شخص إلى عشرات من مراكز الإيواء المؤقتة هذا الأسبوع، مع تسجيل حالة وفاة واحدة في ولاية كلنتن، إحدى أكثر الولايات تضرراً، على الساحل الشمالي الشرقي، وفقاً لمسؤولي الإنقاذ. وتقطعت السبل بنحو ثمانية آلاف سائح أغلبهم أجانب من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا في الفنادق ومطار هات ياي في الأيام الأخيرة.

وعبر الحدود في ماليزيا، لجأ نحو عشرة آلاف شخص إلى أماكن الإعاشة المؤقتة في ولاية كيلانتان. وفي جزيرة سومطرة الإندونيسية، تشرد الآلاف بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي أسفرت عن فيضانات وانهيارات أرضية.

ولقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب العشرات، بحسب ما ذكرته وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية، أمس.وأعلن إقليم سومطرة الغربية في إندونيسيا حالة الطوارئ لمواجهة الكوارث، خلال الفترة من 25 نوفمبر الجاري حتى 8 ديسمبر المقبل، بحسب ما ذكرته السلطات الإقليمية.

وأفادت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية بأن الإعلان يأتي بعد أن أثرت الفيضانات والانهيارات الأرضية والرياح العاتية على العديد من المناطق في الإقليم.

وقال السكرتير الإقليمي آري يوسواندي في بيان له بمدينة بادانج، إنه في ظل تضرر 13 منطقة ومدينة، فإن حكومة الإقليم لديها أساس قوي لإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الكوارث، وأشار إلى أنه من الممكن أن يتم تمديد فترة الاستجابة للطوارئ على حسب الوضع واحتياجات إدارة الكوارث الميدانية.