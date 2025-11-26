مسعد بولوس يشكر الإمارات ويؤكد: نعمل معاً على تعزيز السلام والمساعدات الإنسانية في السودان

تقدم مسعد بولوس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالشكر لدولة الإمارات، معرباً عن امتنانه للقاء سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة الإمارات، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال زيارة بولس للإمارات في إطار العمل المشترك للدفع قدماً بالسلام والمساعدات الإنسانية في السودان.
وقال بولس في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": " نعمل معاً، ومع شركائنا في مجموعة "الرباعية"، للتعزيز بشكل عاجل للسلام والمساعدات الإنسانية في السودان، نتوقع من قوات الدعم السريع والجيش السوداني الالتزام والامتثال لهدنة إنسانية دون شروط مسبقة، والسماح بالوصول الكامل والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية".
وأضاف كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: " تُعد الهدنة ضرورية لإنقاذ الأرواح وتمثل خطوة حاسمة نحو حوار مستدام، والانتقال إلى حكم مدني، وتحقيق سلام دائم لشعب السودان".