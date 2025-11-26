مسعد بولوس يشكر الإمارات ويؤكد: نعمل معاً على تعزيز السلام والمساعدات الإنسانية في السودان

تقدم مسعد بولوس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالشكر لدولة الإمارات، معرباً عن امتنانه للقاء سمو الشيخ عبد ‏الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة الإمارات، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار ‏الأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال زيارة بولس ‏للإمارات في إطار العمل المشترك للدفع قدماً بالسلام والمساعدات الإنسانية في السودان.‏

وقال بولس في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "‏X‏": " نعمل معاً، ومع شركائنا في مجموعة "الرباعية"، للتعزيز بشكل ‏عاجل للسلام والمساعدات الإنسانية في السودان،‎ ‎نتوقع من قوات الدعم السريع‎ ‎والجيش السوداني‎ ‎الالتزام والامتثال لهدنة إنسانية ‏دون شروط مسبقة، والسماح بالوصول الكامل والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية".‏

وأضاف كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "‏‎ ‎تُعد الهدنة ضرورية لإنقاذ الأرواح وتمثل خطوة حاسمة نحو حوار ‏مستدام، والانتقال إلى حكم مدني، وتحقيق سلام دائم لشعب السودان".‏