عبد الله حمدوك: السودان لا يتحمل العودة إلى الإرث المظلم للفصائل الإسلامية

أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود"، أن السودان لا يمكن أن يتحمل العودة إلى الإرث المظلم للفصائل الإسلامية التي اختطفت الدولة لعقود من الزمن وأغرقت أمتنا في صراع لا نهاية له.

‏وقال على حسابه في منصة "إكس": "تُغذّي القوى الأيديولوجية نفسها داخل القيادة العسكرية حرب اليوم، مُعيقةً السلام ومُقاومةً إطار الرباعية. أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار دون شروط مسبقة.

‏وأضاف حمدوك، يستحق الشعب السوداني دولة مدنية ديمقراطية خالية من التطرف والسياسات المدمرة في الماضي.