المبعوث الأمريكي: الجيش السوداني عاد بشروط تعطل الخطة الأمريكية لإيقاف الحرب

أكد المبعوث الأمريكي للشأنين الأفريقي والعربي، مسعد بولس، إن الولايات المتحدة قدّمت للجيش السوداني وقوات الدعم السريع نصاً قويًاً لخطة سلام شاملة، غير أنّ أياً من الطرفين لم يعلن قبوله الرسمي لها حتى الآن، رغم الترحيب الأولي من الجانبين.

ورحّب بولس بإعلان قوات الدعم السريع، هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر وقال إنه يأمل الالتزام بذلك، مشددًا على أن انتقادات البرهان للمقترح بنيت على "حقائق غير صحيحة".

ويأتي هذا التطور بعد أسبوع من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد نيته "التدخل لوقف الصراع المدمر" الدائر في السودان منذ اندلاعه منتصف أبريل 2023، والذي أسفر عن مجاعة واسعة النطاق وعمليات قتل على أساس عرقي، وسط مخاوف دولية من خطر انقسام البلاد للمرة الثانية في تاريخها.

وأوضح بولس، خلال مؤتمر صحافي في أبو ظبي أن واشنطن متمسكة بنص الخطة كما هو، مشيراً إلى أن الجيش عاد بمجموعة من "الشروط المسبقة" التي تراها واشنطن معطلة لفرص التقدّم.