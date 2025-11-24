Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
الشرق الأوسط

الدعم السريع يعلن هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر في السودان

undefined's profile picture

البيان

أعلنت قوات الدعم السريع عن هدنة إنسانية في السودان من طرف واحد لثلاثة أشهر، جاء ذلك في بيان لقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو مساء الاثنين، قال فيه : "نعلن هدنة إنسانية تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة 3 أشهر والموافقة على تشكيل آلية مراقبة دولية".

وأضاف : "سنلتزم بتسهيل العمل الإنساني ووصول الفرق الإغاثية والطبية للتخفيف من معاناة السودانيين".

وذكر دقلو في البيان: "ستتم محاسبة كل مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين وستأخذ العدالة مجراها وفق القانون الدولي ولا إفلات لأي مرتكب للانتهاكات من العقاب".

وقال : "نوافق على مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية في السودان باستثناء الحركة الإسلامية والإخوان".