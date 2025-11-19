مؤتمر المناخ.. تسارع وتيرة التفاوض لتجاوز الانقسامات

وقال رئيس مؤتمر الأطراف، أندريه كوريا دو لاغو، في رسالة إلى الدول الأعضاء: نقترح إكمال جزء كبير من عملنا حتى يتسنى عقد جلسة عامة لحزمة بيليم السياسية.. الأمر صعب جداً..
لكن جميع المعنيين رأوا أنه يستحق المحاولة. وأمام الكم الهائل من العمل المتبقي، أعيد تنظيم جدول الأعمال ليتمكن المندوبون من مواصلة العمل طوال الليل. وقالت كبيرة المفاوضين البرازيليين ليليام شاغاس إن الاجتماعات ستستمر أطول فترة ممكنة.
وقال البرنامج الأممي في تقرير، إن خطط المناخ الوطنية الحالية ستحقق تخفيضاً بنحو 8 % في انبعاثات الميثان فيما بين عامي 2020 و2030، وهو أكبر خفض تم تسجيله، ولكنه جزء بسيط فقط مما هو مطلوب. على صعيد متصل، دعت البرازيل، دول العالم إلى الانتقال إلى مرحلة أسرع بالتفاوض وإيجاد حلول للاحتباس الحراري.
وقال وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر: حيثما تعجز المجتمعات عن التكيف مع الظروف المناخية، تصبح مهددة بالجوع والفقر، ويُجْبَر الناس على مغادرة أوطانهم.