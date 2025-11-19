كوريا الشمالية تتهم الجارة الجنوبية وأمريكا بالاستعداد لمواجهة

ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلاً عن المكتب الرئاسي في سيئول، أن كوريا الجنوبية ليس لديها أي نوايا عدائية تجاه كوريا الشمالية وستواصل الجهود لتخفيف التوتر واستعادة الثقة.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة كانغ يو-جونغ، إن الاتفاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يهدف إلى حماية البلاد وتعزيز التحالف الأمني بينهما.

كما قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون، إن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ضرورة حتمية، لا ينبغي التخلي عنها أبداً، وأكد التزام بلاده بضمان ألا تصبح شبه الجزيرة نقطة الاشتعال لصراع مسلح، حسبما أفادت وكالة يونهاب.

جاء ذلك في خطاب الوزير الرئيسي أمام منتدى سيئول للدبلوماسية 2025، الذي استضافته الأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية. وقرأ خطاب الوزير نيابة عنه، يون جونج كوان، سفير الشؤون السيبرانية الدولية.

وأشار الخطاب إلى هدف الحكومة المتمثل في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة بشكل تدريجي، بحيث يتم أولاً إيقاف ترسانة كوريا الشمالية النووية، ثم تخفيضها، وتفكيكها في نهاية المطاف.

وأضاف المسؤول الكوري، أن سيئول ستدعم قدراتها الدفاعية ضد تهديدات كوريا الشمالية، لكن ينبغي أن تكون مثل هذه الإجراءات مصحوبة بجهود لمنع صراعات غير مقصودة وتخفيف التصعيد واستعادة الحوار مع بيونغيانغ.

في المقابل، نددت كوريا الشمالية باتفاق بين سيئول وواشنطن لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، معتبرة عبر إعلامها الرسمي، بأن من شأنه أن يسبب تأثير الدومينو على الصعيد النووي. وفي أول تعليق لها على الاتفاق، ردت بيونغيانغ بأن برنامج الغواصات محاولة خطيرة للمواجهة.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أمس، بأن الاتفاق تطور خطير يزعزع استقرار الوضع الأمني العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج شبه الجزيرة الكورية، ويسبب حالة من عدم القدرة على السيطرة النووية في المجال الدولي.

وأضافت بيونغيانغ أن امتلاك سيئول غواصات نووية سيسبب حتماً تأثير الدومينو على الصعيد النووي في المنطقة، ويشعل سباق تسلح محموماً، مؤكدة أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستتخذ إجراءات مضادة مبررة وواقعية أكثر، بسبب نية المواجهة لدى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

كما استنكرت كوريا الشمالية، نشر ورقة الحقائق المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن اتفاقياتهما التجارية والأمنية، معتبرة أنها تصوغ سياسة لموقفهما التصادمي ضد بيونغيانغ، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات مضادة.

وفي تعليق مطول نشرته وسائل الإعلام الرسمية، استنكرت كوريا الشمالية تفاصيل ورقة الحقائق المشتركة، لاسيما التزام سيئول وواشنطن بإتمام نزع السلاح النووي من الجارة الشمالية، وموافقة الولايات المتحدة الرسمية على سعي كوريا الجنوبية لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: ستتخذ كوريا الشمالية المزيد من الإجراءات الواقعية والمبررة للدفاع عن سيادتها ومصالحها الأمنية والسلام الإقليمي، بما يتوافق مع حقيقة أن نية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لمواصلة العداء تجاه كوريا الشمالية قد صيغت كسياسة لهما مرة أخرى.