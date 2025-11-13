هرتسوغ يدرس العفو عن نتنياهو بعد وساطة من ترامب

ذكرت القناة الإسرائيلية 14، يوم الخميس، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يعتزم المضي قدماً في دراسة منح عفوٍ خاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه منذ سنوات محاكمة بتهم فساد مالي.

وأوضحت القناة أن هرتسوغ "يبدو عازماً على بذل كل ما بوسعه لجعل العفو أمراً واقعاً، حتى لو تطلب ذلك خطواتٍ تنطوي على شجاعة سياسية وشعبية"، مشيرةً إلى أن القرار المرتقب "لن يخضع لأي ضغوطٍ سياسية أو حزبية".

ونقلت القناة عن مصادر قريبة من الرئيس الإسرائيلي نفيها صحة التقارير التي تحدثت عن احتمال اشتراط العفو على نتنياهو بالاعتراف بالذنب أو التعهد بعدم خوض الانتخابات المقبلة، ووصفتها بأنها "مزاعم لا أساس لها تهدف إلى تضليل الرأي العام".

ويأتي ذلك عقب رسالةٍ تلقاها هرتسوغ من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، دعا فيها إلى النظر في العفو عن نتنياهو، قائلاً: "مع احترامي للنظام القضائي الإسرائيلي، أرى أن القضية ضد بيبي محاكمة سياسية غير مبررة، وهو الذي ناضل إلى جانبي طويلاً، خصوصاً ضد إيران، عدوّ إسرائيل اللدود".

وأكد مكتب هرتسوغ أن "أي طلبٍ للعفو يجب أن يُقدَّم رسمياً وفق الإجراءات القانونية المعمول بها".

ويُحاكم نتنياهو منذ عام 2020 في ثلاث قضايا فساد، تشمل تهماً بتلقي هدايا من رجال أعمال بقيمة نحو 700 ألف شيكل (212 ألف دولار)، في حين ينفي التهم كافة، مؤكداً أن المحاكمة "ذات دوافع سياسية".

ورغم الطابع الشرفي لمنصب الرئيس في إسرائيل، يمتلك هرتسوغ سلطة منح العفو في حالاتٍ استثنائية، ما يجعل قراره المحتمل موضع اهتمامٍ داخلي ودولي واسع.