الأمم المتحدة تفتح النقاش حول الحوار المرتقب بليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إطلاق استطلاع إلكتروني وطني، يهدف إلى جمع آراء الليبيين حول القضايا التي ينبغي أن يناقشها الحوار الذي تيسره البعثة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجلسة الحوار المباشر التي عقدت في 27 أكتوبر الماضي عبر الإنترنت، بمشاركة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، ستيفاني خوري، والتي أتاحت لليبيين فرصة مناقشة أولويات المرحلة المقبلة.

وأوضحت البعثة أن هذا الاستطلاع، الذي يستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، يسعى إلى توسيع دائرة المشاركة، خصوصاً لمن لم يتمكنوا من حضور الجلسة المباشرة، بحيث تجمع وتحلل الآراء الواردة من الجلسة والاستطلاع معاً، ليتم تضمينها في تقرير شامل يوضع على طاولة الحوار، بهدف إثراء النقاش وصياغة برنامج عمل متوازن ومعبر عن مختلف فئات المجتمع الليبي.

وكانت البعثة أعلنت الأسبوع الماضي، عن بدء تلقي الترشيحات للمشاركة في الحوار، أحد المكونات الرئيسة في خارطة الطريق السياسية التي عرضتها الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن، بهدف توحيد الرؤية وتهيئة المناخ العام لإجراء الانتخابات المقبلة.

وقالت إن هذا الحوار يمثل منصة تشاورية غير ملزمة لصنع القرار، لكنه يعد خطوة أساسية نحو بلورة توصيات وسياسات عملية تركز على تهيئة البيئة السياسية والأمنية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وصياغة رؤية وطنية جامعة، ومعالجة دوافع الصراع طويلة الأمد، بما يسهم في دعم جهود توحيد المؤسسات الليبية.