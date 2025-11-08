بيونغيانغ تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه بحر الشرق

أعلنت سيئول أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي للبلاد، بعد تجدد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإجراء محادثات مع بيونغيانغ، وبعد نحو أسبوع من موافقة ترامب على مخطط لكوريا الجنوبية لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدد باتجاه بحر الشرق. وأضافت الهيئة أن الصاروخ أطلق عند الساعة 03.35 بتوقيت غرينتش من منطقة شمال بيونغيانغ وقطع مسافة 700 كيلومتر تقريباً.

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، إن الصاروخ سقط في البحر خارج المياه اليابانية، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات. بدوره، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في إفادة صحافية، أمس: «نحن نحترم الحق المشروع لأصدقائنا في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في ضمان أمنهم واتخاذ التدابير اللازمة لذلك».

وأعلن المكتب الرئاسي للأمن الوطني في كوريا الجنوبية، أمس، أنه عقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية الأخير لما يُعتقد أنه صاروخ باليستي قصير المدى.

وأفاد المكتب الرئاسي للأمن الوطني، في بيان له، بأنه استعرض إجراءات الرد وأصدر تعليماته للوكالات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كما حض المكتب بيونغيانغ على وقف الأعمال التي تهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية، وأدان إطلاقها للصواريخ الباليستية التي تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي. وأضاف المكتب أنه أبلغ الرئيس لي جيه ميونج فوراً بإطلاق الصاروخ.

وتسرع كوريا الشمالية من وتيرة اختبار أسلحتها في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك إطلاق ما يزعم أنه صواريخ أسرع من الصوت وصواريخ كروز الشهر الماضي، والتي قالت إنها وسعت من قدرات جيشها المسلح نووياً.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد قال في وقت سابق إنه رصد إطلاق الشمال 10 دفعات من المدفعية في مياهه الغربية الاثنين الماضي، بالتزامن مع بدء وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، زيارة لكوريا الجنوبية مدتها يومان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة أيضاً، إن كوريا الشمالية أطلقت العدد نفسه من الدفعات بعد ظهر السبت، قبل قمة بين الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه ميونج، والرئيس الصيني، شي جين بينج، في مدينة جيونجو الكورية الجنوبية، حيث دعا لي إلى دور أقوى لبكين لإقناع الشمال بالعودة إلى الحوار مع واشنطن وسيئول.

وأعلن ترامب أن كوريا الجنوبية ستبني الغواصة في الولايات المتحدة، حيث تعد التقنية النووية من أكثر الأسرار العسكرية حساسية وحراسة. وعلى عكس الغواصات، التي تعمل بالديزل ويجب أن تطفو على السطح للتزود بالوقود، يمكن للغواصات التي تعمل بالطاقة النووية أن تبقى تحت الماء لفترة أطول بكثير. ويقول محللون إن تطوير غواصة تعمل بالطاقة النووية يمثل نقلة نوعية لكوريا الجنوبية ويضعها في مصاف مجموعة مختارة من الدول تمتلك هذه التقنية.