صور فضائية تكشف مخططاً إسرائيلياً في الجولان

بدأت إسرائيل مخططاً إنشائياً على طول ما يسمى «خط ألفا» الذي يفصل مرتفعات الجولان المحتلة عن سوريا، حيث تضع الأسفلت لمد طريق على طول الحدود مباشرة، حسبما أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وسائل إعلام غربية، وأوردتها وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة لوكالة «أسوشيتد برس»، أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة منزوعة السلاح في الجولان أثناء العمل، في انتهاك لقواعد وقف إطلاق النار التي تحكم المنطقة. ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن نيك بيرنباك، المتحدث باسم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قوله: «في الأشهر الأخيرة، لاحظت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أنشطة بناء يقوم بها الجيش الإسرائيلي على طول خط وقف إطلاق النار»

. وتأتي هذه التحركات الإسرائيلية، التي أظهرت صور أقمار صناعية سابقة أنها بدأت بجدية في نهاية سبتمبر، بعد إكمال الجيش الإسرائيلي بناء طرق جديدة، وما يبدو أنها منطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

وتحتفظ الأمم المتحدة بقوة لحفظ السلام في المنطقة منزوعة السلاح تسمى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «أوندوف».