إسرائيل تقصف مساعدات اللبنانيين في سوريا

استهدف قصف إسرائيلي، أمس، ريف محافظة حمص في وسط سوريا، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، غداة غارة إسرائيلية طالت منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.

وأفادت «سانا» عن «عدوان إسرائيلي في محيط منطقة شنشار بريف حمص الجنوبي».

وأدّت الغارة إلى قطع الطريق الدولي «حمص/ دمشق مؤقتاً»، وفق الوكالة، مضيفة أن القصف «استهدف مكان تجمع مساعدات للوافدين اللبنانيين في منطقة شمسين جنوب حمص بالقرب» من الطريق الدولي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته، إن الغارة استهدفت «مستودعاً للذخيرة لحزب الله اللبناني في منطقة شنشار بين ضاحية المجد وشمسين بريف حمص الجنوبي على طريق حمص - دمشق».

وأفاد المرصد عن «تصاعد كثيف للدخان وانفجارات متتالية من المستودع المستهدف، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية».

وقتل تسعة أشخاص الأحد في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة السيدة زينب قرب دمشق، وغالبية الضحايا من المدنيين وفق السلطات السورية.

وكرر الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة شنّ ضربات جوية بدعوى «تقليص محاولات نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان»، متهماً الحزب «بإنشاء بنية لوجستية لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان» عبر المعابر الحدودية.