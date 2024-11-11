الطيران الروسي يدمر قاعدتين للمسلحين قرب تدمر

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إغناسيوك، أن سلاح الجو الروسي دمر قاعدتين للمسلحين قرب مدينة تدمر في محافظة حمص وسط سوريا.

وقال إغناسيوك، خلال مؤتمر صحافي: «خلال الساعات الـ24 الماضية، دمرت ضربات للقوات الجوفضائية الروسية قاعدتين لمسلّحين في منطقة تدمر في محافظة حمص».

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن سوريا، وبرغم استعادة سيطرتها، بدعم أساسي من روسيا، على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، لا تزال فيها بؤر إرهابية تحاول زعزعة استقرار الأوضاع.

تدريبات مشتركة

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت أول من أمس، إن القوات الجوية الروسية والسورية أجرت تدريبات مشتركة لتدمير أهداف أرضية افتراضية في محافظة حلب.

وجاء في بيان الوزارة: «أجرى تجمع القوات التابعة للقوات المسلحة الروسية في الجمهورية العربية السورية، والقوات الجوية السورية تمريناً مشتركاً، تدربوا خلاله على ضرب الأهداف الأرضية للعدو ومعداته وتحصيناته وقواته البشرية».

وأشار البيان إلى أنه في المرحلة الأولى من المناورات، شارك الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الجوية الفضائية الروسية. واستهدفت أطقم القاذفات المقاتلة متعددة الوظائف من طراز «سو34»، وقاذفات الخطوط الأمامية من طراز «سو24 إم» أهدافاً أرضية في ميدان تدريب «جبول» الواقع في محافظة حلب.

وتم التأكيد على أن الضربات نفذت بقنابل شديدة الانفجار من طراز «فاب 250» من ارتفاعات من 600 إلى 3300 متر، والغطاء الجوي للقاذفات نفذته مقاتلات «سو35 إس».

وفي المرحلة الثانية من التدريبات قامت مروحيات «كا52» و«مي8 إم تي إش- في» التابعة للقوات الجوية الروسية، ومروحيات «مي25» التابعة للقوات الجوية السورية، بتنفيذ طلعات قتالية من مطار كويرس.

وأضاف بيان وزارة الدفاع: «دمر طيارو البلدين أهدافاً أرضية لعدو وهمي بصواريخ «إس8»، وتدربوا على الطيران على ارتفاعات منخفضة للغاية، نحو 30 متراً، بالإضافة إلى عمليات كجزء من المجموعات الضاربة المشتركة عند المناورة والاقتراب من الأهداف»، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

بالإضافة إلى ذلك، تدربت أطقم المروحيات الروسية على البحث عن الطائرات دون طيار الهجومية وتدميرها في المجال الجوي.

هجمات في العراق

وفي العراق، قالت وزارة الدفاع إن القوة الجوية العراقية نفذت ضربات على مواقع إرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك شمال العراق، ما أدى إلى مقتل أربعة من هذه العناصر.

وأوضح بيان لقيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع العراقية أن الجهود الاستخبارية المكثفة توصلت إلى معرفة موقع قوة إرهابية مكونة من أربعة عناصر في سلسلة جبال حمرين، فيما نفذت القوة الجوية العراقية ضربة بواسطة طائرات F16 ما أدى إلى مقتل عناصرها وتدمير الوكر الذي كانوا يتمركزون فيه.