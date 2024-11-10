نتانياهو يعلن لأول مرة مسؤولية إسرائيل عن تفجيرات البيجر

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للمرة الأولى الأحد أنه أعطى الضوء الأخضر للهجمات على أجهزة اتصالات يحملها عناصر من حزب الله في سبتمبر الماضي، على ما قال الناطق باسمه عومير دوستري لوكالة فرانس برس.

وأوضح المتحدث أن نتانياهو قال خلال مداخلة أمام اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي إنه أعطى موافقته على هذه العملية التي لم يكن قد تم تبنيها حتى الآن.

وفي 17 و18 سبتمبر، انفجرت أجهزة اتصال لاسلكية مفخّخة محمولة من بايجر ووووكي-توكي، كان يستخدمها عناصر من حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه.

وأدّت الحادثتان إلى مقتل 39 شخصا وإصابة نحو 3 آلاف، بحسب السلطات اللبنانية.

ولم تعلن إسرائيل تبنيها لهذه العملية المتطورة ولم تعلق عليها .

وفي 8 أكتوبر 2023، غداة هجوم حماس على إسرائيل، فتح حزب الله جبهة ضدّ إسرائيل إسنادا لقطاع غزة، مطلقا بشكل شبه يومي صواريخ باتجاه الدولة العبرية من جنوب لبنان.

وفي 23 سبتمبر، استحال هذا القصف المتبادل حربا مفتوحة مع تكثيف الضربات الإسرائيلية على لبنان وخصوصا على معاقل الحزب. وفي 30 سبتمبر، أطلقت إسرائيل عملية برية في لبنان.

ومنذ 23 سبتمبر، قتل أكثر من 2700 شخص في لبنان، غالبيتهم من المدنيين، وفق حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية.