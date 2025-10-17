ليبيا.. اشتباكات بالزاوية عقب محاولة اغتيال مسؤول أمني

شهدت مدينة الزاوية، الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس، أمس، توتراً أمنياً جديداً، إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة محلية، عقب محاولة اغتيال قيادي بارز بإحدى تلك المجموعات في المدينة، ما أدى إلى تعطيل المدارس.

وأفادت مصادر محلية بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة آمر قوة احتياط الزاوية أثناء مروره في أحد أحياء الزاوية، ما أدى إلى إصابته ومرافقه بجروح.

وعقب الحادثة اندلعت اشتباكات بين المجموعة المسلحة التابعة للقيادي المستهدف وجماعة مسلحة، والتي يعتقد أنها تقف وراء محاولة الاغتيال، استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما تسبب في حالة هلع بين السكان، وإغلاق بعض الطرقات الرئيسية في المدينة، وتعطل الدراسة في عدد من المدارس.

إلى ذلك، قال سفير سويسرا لدى ليبيا، جوزيف رينجلي، إنه ناقش مع نائبة رئيسة البعثة الأممية للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، الأوضاع السياسية والأمنية الحالية في ليبيا، وآخر التطورات المتعلقة بـ«خريطة الطريق» السياسية، التي تيسرها البعثة فيما يتعلق بمجلس المفوضية العليا للانتخابات، والإطار التشريعي للانتخابات، مشيراً إلى تقديم خوري إحاطة حول الاستعدادات للحوار المهيكل.

حيث اتفق الطرفان على أهمية إدماج حقوق الإنسان في صميم الجوانب التنفيذية للحوار.وأعلن دعم الجهود الأممية المتواصلة، لإحراز تقدم في «خريطة الطريق» السياسية.