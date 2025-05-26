السودان.. الكوليرا تفتك بسكان الخرطوم

بينما تواصل الحرب في السودان التهامها الأخضر واليابس تتضاعف آثارها على المدنيين، فما بين الموت والقصف تعاود الأوبئة من جديد لتنهش الأجساد المنهكة، بسبب انعدام الخدمات الضرورية لا سيما في مناطق الاشتباك أو تلك التي كانت ميداناً للمعارك الدامية، ومع شح الغذاء وانعدام الدواء يعيش عشرات الآلاف في ولاية الخرطوم يكابدون من أجل البقاء.

وأطلقت «شبكة أطباء السودان» نداء عاجلاً للسلطات الصحية لتدارك الوضع الصحي عقب انتشار وباء الكوليرا، وارتفاع حالات الإصابة بمستشفى النو في أم درمان فقط لأكثر من 521 حالة، توفيت 9 حالات منها الخميس الماضي، ما يؤكد زيادة الحالات بصورة كبيرة خلال الأيام المقبلة، وينذر بكارثة صحية.

ودعت الشبكة السلطات الصحية الاتحادية ووزارة الصحة بالخرطوم لتطهير المناطق العامة، وإغلاق الأسواق، ومنع بيع الطعام في الطرقات العامة، ومنع نقل المياه عبر الطرق البدائية دون مراعاة لأدنى الاشتراطات الصحية، ما يضاعف من خطر انتشار الوباء.

كما ناشدت المنظمات الإقليمية والدولية للاستجابة العاجلة، وتوفير كل المعينات الطبية لتقليل خطر انتشار الكوليرا بالخرطوم، والذي أدى لزيادة كبيرة في معدلات الإصابة والوفيات خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت تقارير صحية أن الزيادة الأخيرة في حالات الكوليرا تُقدَّر بـ 600 إلى 700 حالة أسبوعياً، خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مشيرة إلى إشكاليات في مصادر المياه الصالحة للشرب.