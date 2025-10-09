مصرع وفقدان 13 شخصاً بسبب فيضانات فيتنام

أعلنت السلطات الفيتنامية، أمس، مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، فيما اعتبر خمسة آخرون في عداد المفقودين جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية التي وقعت في العديد من المناطق شمالي البلاد.

وذكرت شبكة «تشانيل نيوز آشيا» أن الفيضانات تسببت في محاصرة أو فرار عشرات الآلاف من الأشخاص من منازلهم، وذلك بعدما وصلت المياه إلى قمم السيارات أو أسطح المنازل في مدينة «تاي نجوين»، التي تبعد نحو 80 كيلومتراً شمال العاصمة «هانوي».

وأشارت الشبكة إلى أن الفيضانات وقعت عقب هطول أمطار غزيرة بسبب الإعصار «ماتمو»، الذي ضرب شمال فيتنام، وذلك عقب أسبوع واحد فقط من إعصار «بوالوي»، الذي تسبب في وقوع فيضانات عارمة ما أسفر عن مصرع 56 شخصاً على الأقل، بالإضافة إلى خسائر اقتصادية تقدر بأكثر من 710 ملايين دولار.

ودفع السكان أنفسهم عبر المياه، حيث فاضت مصارف المياه وتحولت شوارع المدن إلى بحيرات.

ورغم مرور العاصفة، لا تزال الأنهار مُرتفعة، ولا تزال القرى مُحاصرة بسبب مياه الفيضانات.

وأدى الإعصار، رغم أنه لم يضرب فيتنام مباشرة، إلى هطول أمطار غزيرة، تسببت في ارتفاع مناسيب الأنهار وغمر الشوارع بالمياه، وفي غرق المنازل وحدوث العديد من الانهيارات الأرضية في المنطقة التي شهدت بالفعل أربعة أعاصير وعواصف استوائية أخرى منذ سبتمبر، وأفادت وسائل الإعلام الفيتنامية الحكومية بأن أكثر من 4800 منزل لحقت بها أضرار.

وفي تاي نجوين التي تضررت بشدة والواقعة شمال العاصمة هانوي، أغرق نهر كاو، الذي ارتفع منسوبه، العديد من المناطق، فيما قال السكان إن المياه تدفقت بسرعة لدرجة أنهم لم يتمكنوا من نقل الأثاث.

وأقر رئيس الوزراء الفيتنامي فام منه تشنه حزمة مساعدات طارئة بقيمة 140 مليار دونج فيتنامي (3. 5 ملايين دولار) لمساعدة الأقاليم الشمالية التي تضررت من الفيضانات، بحسب وسائل الإعلام الحكومية.