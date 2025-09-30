إنذار «أحمر» في السودان من فيضانات النيل

تتزايد المخاوف من فيضان غير مسبوق للنيل في السودان، مع ارتفاع مناسيب النيل والأنهار الفرعية وبلوغ بعضها مرحلة الخطر، وسط تحذيرات للسكان على ضفاف النيل ومطالب بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواحهم وممتلكاتهم، فيما يرجع سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي فيضانات النيل لإقدام إثيوبيا على فتح بوابات سد النهضة الذي اكتمل بناؤه مؤخراً بسعة تخزين 74 مليار متر مكعب.

وأصدرت وحدة الإنذار المبكر في إدارة شؤون مياه النيل بوزارة الزراعة إنذاراً أحمر لسكان ولايات (الخرطوم، النيل الأبيض، نهر النيل، الشمالية، النيل الأزرق وسنار)، وقالت: إن إيراد النيل الأزرق بلغ 699 مليون متر مكعب، مع توقعات باستمرار المناسيب في الارتفاع في جميع الأحباس، وحذرت من فيضانات على امتداد الشريط النيلي نتيجة لزيادة الوارد من النيلين الأزرق والأبيض، ودعت السكان القاطنين على شواطئ النيل لأخذ الحيطة والحذر واتخاذ ما يلزم لحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

وقال شهود من ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان: إن فيضان النيل الأزرق غمر عدداً كبيراً من (الجنائن) والمزارع شمالي مدينتي الروصيرص الدمازين، كما اجتاحت المياه مناطق واسعة بمدينة سنجة حاضرة ولاية سنار، وأجزاء من محلية ود النيل بذات الولاية، مع مخاوف من فيضانات أخرى لنهري الدندر والرهد وهي من الروافد الرئيسية للنيل الأزرق.