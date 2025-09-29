نتنياهو يقدم اعتذاره لقطر عن الهجوم على الدوحة

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذاراً هاتفياً لرئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك خلال اتصال في أثناء لقاء ترامب ورئيس وزراء إسرائيل في البيت الأبيض، على خلفية الهجوم الذي استهدف الدوحة، وفقاً للإعلام الإسرائيلي.

وبحسب موقع "إكسيوس" أيضاً فالاعتذار تم خلال الاتصال الهاتفي، حيث أعرب نتنياهو عن أسفه لمقتل ضابط أمن قطري في الهجوم على الدوحة.





وكانت إسرائيل قد شنت غارات جوية عصر يوم الثلاثاء 9 سبتمبر الجاري على العاصمة القطرية الدوحة، استهدفت منطقة كتارا التي يقع فيها مقر أعضاء وفد حركة حماس المفاوض في الدوحة.