الإعصار هومبرتو يتشكل في «الأطلسي» ولا تهديد على اليابسة

أكد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن الإعصار هومبرتو تشكل في المحيط الأطلسي، ولكن لا توجد تهديدات حالياً من وصوله لليابسة.

ويقع الإعصار حالياً على بعد حوالي 465 ميلاً (750 كيلومتراً) شمال شرق جزر ليوارد الشمالية، ويتحرك جهة الشمال الغربي.

ومن المتوقع أن تتزايد قوة هومبرتو خلال اليومين المقبلين، وأن يتحول إلى إعصار رئيسي.

إلى ذلك رفعت تايوان، أمس، حصيلة القتلى جراء فيضان بحيرة حاجزة وقع الثلاثاء الماضي إلى 15 شخصاً، بعد انتشال جثة امرأة من الطين في البلدة المتضررة بشدة. وكانت بحيرة حاجزة، تشكلت بعد إعصار في يوليو في مقاطعة هوالين الثلاثاء.

قد انهارت ضفافها بسبب أمطار غزيرة ناجمة عن إعصار راجاسا الذي وقع الاثنين، وأدى الفيضان على الفور إلى تدفق حوالي 15.4 مليون طن من المياه، ما يعادل حوالي 6 آلاف حمام سباحة أوليمبي إلى المناطق القريبة، وجلبت معها كميات ضخمة من الرمال والطين.

وبحلول أمس لم يتبقَ سوى 7.7 % من المياه الأصلية للبحيرة، طبقاً لما ذكرته السلطات. وقال المركز الرئيسي لعمليات الطوارئ، إنه ما زال 7 أشخاص في عداد المفقودين في المناطق المتضررة. وأسفرت الكارثة التي ضربت جبال مقاطعة هوالين عن إصابة 69 شخصاً على الأقل. وتستمر جهود البحث المكثفة في بلدة جوانجفو الأكثر تضرراً.

في الأثناء، أجلت السلطات الفلبينية، أمس، نحو 400 ألف شخص، وأكدت مقتل 3 أشخاص على الأقل، فيما تضرب عاصفة مدارية قوية البلاد التي لا تزال تحت صدمة الإعصار راغاسا.

وأفاد مسؤولو الدفاع المدني في منطقة بيكول في جنوب جزيرة لوزون، بأن 3 أشخاص قتلوا عندما انهارت جدران واقتلعت أشجار لدى مرور العاصفة بوالوي المدارية التي تضرب البلاد ترافقها رياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة.

وقال المسؤول في الدفاع المدني، برناردو أليخندرو، خلال مؤتمر صحافي، إن السلطات أجلت نحو 400 ألف شخص، وصرح المسعف فرانديل، أنتوني ابيليرا: «نقوم بإزالة الكثير من الأشجار المقتلعة والأعمدة الكهربائية لأنها تسد عدداً كبيراً من الطرقات»، مؤكداً أن الأمطار كانت قوية والرياح أقوى.

وذكر جيروم مارتينيز، المهندس في بلدية ماسباتي في جنوب لوزون، أن الرياح كانت من أقوى ما شهدت حتى الآن، مضيفاً: «أظن أن المزيد من الأشخاص سيضطرون إلى إخلاء مناطقهم لأن الكثير من المنازل دُمرت والكثير من الأسطح اقتلعت وهي تعيق الطرقات والشوارع».